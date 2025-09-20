На Кіровоградщині чоловік під час перевірки документів стріляв у поліцейських, є поранені

Пістолет / © Freepik

У Кіровоградській області у селі Піщаний Брід чоловік відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документів, двоє правоохоронців отримали поранення.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Кіровоградській області.

«Повідомлення про стрільбу надійшло о 16:03. У с. Піщаний Брід Новоукраїнського району під час перевірки документів у місцевого жителя він відкрив вогонь з невстановленої зброї у бік поліцейських. Внаслідок стрілянини начальник СРПП отримав вогнепальшне поранення у живіт, а його напарник — поранення у руку», — йдеться у повідомленні.

Зараз тривають активні заходи щодо розшуку та затримання чоловіка, який відкрив вогонь, а в області запроваджено спеціальну поліцейську операцію.

