У Києві батько трьох дітей відмовився отримувати повістку і уникав мобілізації: як все закінчилось

У Києві до іспитового терміну засудили чоловіка, який відмовився отримувати повістку та ухилявся від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Дарницького районного суду м. Києва.

За даними суду, чоловіка у червні 2023 року визнали придатним до мобілізації. У грудні 2023 року чоловіку намагались дати повістку, проте він категорично відмовився її отримувати.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що "має на утриманні дружину, дитину з інвалідністю, та двох малолітніх дітей", а тому відмовився від мобілізації.

Суд встановив, що чоловік працює, є фізичною особою підприємцем, має постійне місце проживання, сім`ю та трьох дітей на утриманні, двоє з яких є малолітніми та одна дитина з інвалідністю.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, мобілізований на пів року втік зі служби, бо його будинок пошкодив ракетний удар.

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