У Києві батько трьох дітей відмовився отримувати повістку і уникав мобілізації: як все закінчилось

На суді чоловік провину визнав.
У Києві до іспитового терміну засудили чоловіка, який відмовився отримувати повістку та ухилявся від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Дарницького районного суду м. Києва.
За даними суду, чоловіка у червні 2023 року визнали придатним до мобілізації. У грудні 2023 року чоловіку намагались дати повістку, проте він категорично відмовився її отримувати.
На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що "має на утриманні дружину, дитину з інвалідністю, та двох малолітніх дітей", а тому відмовився від мобілізації.
Суд встановив, що чоловік працює, є фізичною особою підприємцем, має постійне місце проживання, сім`ю та трьох дітей на утриманні, двоє з яких є малолітніми та одна дитина з інвалідністю.
Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 1 року іспитового терміну.
Нагадаємо, мобілізований на пів року втік зі служби, бо його будинок пошкодив ракетний удар.
Читайте також:
- Підводні камені ВЛК: коли туди йти і як не схопити штраф
- Чи можуть вручити повістку на кордоні: відповідь ДПСУ
- Що чекає на українців, які не оновили військово-облікові дані: у парламенті роз'яснили