У Києві біля багатоповерхівки виявлено бойову частину ракети Х-101: фото, відео

Частину ворожої ракети було безпечно вилучено саперами.
У четвер, 21 березня, після ранкової масованої ракетної атаки російської терористичної армії по Києву у Шевченківському районі столиці біля одного з будинків виявлено бойову частину ракети Х-101.
Про це повідомили в ДСНС, опублікувавши відео та фото з місця знахідки.
Правоохоронці забезпечили перекриття руху і разом із рятувальниками евакуювали мешканців.
Частину ворожої ракети було безпечно вилучено саперами з Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС, транспортовано до місця ліквідації та знищено.
Безпечне вивезення з житлового масиву здійснювала піротехнічна машина важкого типу ПМ-В.
ТСН.ua зібрав усе, що було відомо про ракетну атаку станом на 12:00 21 березня.
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