У Києві біля багатоповерхівки виявлено бойову частину ракети Х-101: фото, відео

У четвер, 21 березня, після ранкової масованої ракетної атаки російської терористичної армії по Києву у Шевченківському районі столиці біля одного з будинків виявлено бойову частину ракети Х-101.

Про це повідомили в ДСНС, опублікувавши відео та фото з місця знахідки.

Правоохоронці забезпечили перекриття руху і разом із рятувальниками евакуювали мешканців.

Частину ворожої ракети було безпечно вилучено саперами з Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС, транспортовано до місця ліквідації та знищено.

Безпечне вивезення з житлового масиву здійснювала піротехнічна машина важкого типу ПМ-В.

Нагадаємо, росіяни влаштували масований ракетний удар по Києву та області над ранок 21 березня. Всі ворожі цілі були збиті, але уламки ракет завдали руйнувань у столиці та області. Влада повідомила про поранених.

ТСН.ua зібрав усе, що було відомо про ракетну атаку станом на 12:00 21 березня.

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