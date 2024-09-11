У Києві біля келії жорстоко побили митрополита Климента: подробиці

Інцидент стався близько 23:00 біля Михайлівського монастиря, де митрополит має свою келію.

Вночі 10 вересня митрополит Кримський та Симферопольський Климент, який також є військовослужбовцем Збройних Сил України, став жертвою нападу в Києві.

Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко

Згідно з інформацією, яку надав сам Климент, трійка невідомих осіб зупинила його і почала бити. Нападники використали формулювання "Владико, благословіть!", що на думку митрополита свідчить про спланованість нападу.

Місце нападу було не обладнане камерами спостереження.

Що сказали у поліції

"Інформацію поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм каналів було зазначено, що троє невідомих біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

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