У Києві брат і сестра розбилися після падіння з 24 поверху: деталі

У Дніпровському районі Києва в понеділок, 2 жовтня, з балкону на 24 поверсі випали брат та сестра, 2005 та 2006 років народження. Від отриманих травм вони загинули на місці події.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Обставини та причини трагедії встановлять слідчі.

За словами правоохоронців, близько 12:00 години до столичної поліції надійшла інформація про те, що поблизу багатоповерхівки на вулиці Микільсько-Слобідська перехожі виявили двох осіб без ознак життя. Ймовірно, вони розбилися внаслідок падіння з 24 поверху.

“Попередньо поліцейські встановили, що загиблі — це брат та сестра, 2005 та 2006 років народження. На цей час поліцейські спілкуються з очевидцями події, а також встановлюють родичів та близьких загиблих. Після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчо-оперативних дій правоохоронці нададуть події відповідну правову кваліфікацію”, — розповіли в поліції.

Чи вели загиблі прямий ефір перед падіння, поки невідомо. Правоохоронці повідомили сайту ТСН.ua, що наразі встановлюють всі деталі трагічного випадку. А також, чи були загиблі у прямому ефірі перед своїм вчинком.

Нагадаємо, у Броварах на Київщині у суботу, 30 вересня, з вікна четвертого поверху випав 4-річний хлопчик.

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