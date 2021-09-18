У Києві через футбольний матч зміниться графік роботи транспорту: перелік маршрутів

У Києві через футбольний матч зміниться графік роботи транспорту: перелік маршрутів

На час проведення заходів, у разі необхідності, будуть зачинені на вхід та вихід три станції метро.

У Києві цими вихідними зміниться рух транспорту у центрі столиці з 18:00 18 вересня до закінчення заходів 19 вересня.

Про це повідомляє "Київський метрополітен" з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури.

Зокрема, рух буде організовано за такими маршрутами:

тролейбуси №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н та 94-Н – відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів, просп. Леся Курбаса до б-ру Тараса Шевченка за власним маршрутом, далі – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка, далі за власною трасою;

№№ 5, 7, 8, 17, 93-Н та 94-Н – відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів, просп. Леся Курбаса до б-ру Тараса Шевченка за власним маршрутом, далі – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка, далі за власною трасою; автобуси № 20 – від ж/м Корчувате до вул. Великої Васильківської за власним маршрутом, далі – вул. Саксаганського – вул. Антоновича, далі у напрямку ж/м Корчувате за власним маршрутом;

№ 20 – від ж/м Корчувате до вул. Великої Васильківської за власним маршрутом, далі – вул. Саксаганського – вул. Антоновича, далі у напрямку ж/м Корчувате за власним маршрутом; автобуси № 24 – на ділянках від Національно музею історії України у Другій світовій війні до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м. "Університет";

№ 24 – на ділянках від Національно музею історії України у Другій світовій війні до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м. "Університет"; автобуси № 114 – на ділянках від вул. Милославської до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м. "Університет";

№ 114 – на ділянках від вул. Милославської до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м. "Університет"; автобуси № 118 – від ст. м. "Чернігівська" до вул. Басейної за власним маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – просп. Перемоги – вул. Борщагівська – вул. Академіка Янгеля – ст. м. "Політехнічний інститут" – просп. Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна, далі за власним маршрутом.

Крім цього будуть внесені зміни в рух автобусних маршрутів №№ 189, 231, 429, 433 та 545.

"Звертаємо увагу, що на час проведення заходів, у разі необхідності, будуть зачинені на вхід та вихід станції метрополітену "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" та "Театральна". Рух поїздів через вказані станції відбуватиметься без зупино", - повідомили у Київському метрополітені.

Нагадаємо, що вд 17-го до 19 вересня будуть зіграні матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Цього вікенду "Динамо" прийме "Олександрію", а "Шахтар" зустрінеться з "Маріуполем".

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