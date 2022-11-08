У Києві чоловік інсценував напад на себе, щоб заплатити кредит

У Києві чоловік напав з ножем сам на себе і забрав в себе гроші.

У Києві чоловік розіграв своє пограбування, щоб заплатити за кредит.

Про це повідомляє поліція Києва.

До правоохоронців Києва із заявою звернувся 48-річний чоловік і повідомив, що на нього на вулиці напали двоє невідомих, поранили ножем та забрали 36 тисяч гривень.

Потерпілий детально описав нападників, тож правоохоронці заходилися їх розшукувати.

Під час розслідування поліцейські з'ясували, що нападу не було. Потерпілий його інсценував, поранив себе ножем і поцупив у себе ж гроші, які належали його роботодавцеві.

Повертаючись до офісу, де працював "потерпілий", він вирішив забрати собі денну виручку в розмірі 36 тисяч гривень, інсценувавши напад на себе. Вкрадені гроші чоловік планував витратити на погашення кредитної заборгованості. Готівку він заховав у свого знайомого. Їх вилучили правоохоронці у якості речових доказів.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 384 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину та введення слідства в оману. Максимальне покарання передбачає до двох років позбавлення волі", - повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Нагадаємо, що в Чернівцях 40-річний чоловік замовив вбивство 29-річного співмешканця своєї колишньої цивільної дружини. Щоб затримати "замовника" правоохоронці інсценували вбивство.

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