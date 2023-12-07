У Києві чоловік обманув таксиста на 22 тис. грн - що він вигадав

У Києві до 1 року позбавлення волі засудили чоловіка, який майже на 22 тис. грн обманув таксиста. Також засуджений повинен компенсувати потерпілому матеріальні збитки.

Про це йдеться у вироку Дніпровського районного суду м. Києва.

За даними суду, підозрюваний познайомився з потерпілим у березні 2023 року. Таксист тоді допоміг незнайомцю подобово орендувати квартиру.

Після цього новий знайомий запропонував йому оптом придбати 100 штук електронних цигарок за 5200 грн. Таксист перерахував новому знайомому ці кошти. Того ж дня шахрай "продав" таксисту ігрову консоль за 11 тис. грн. Наступного дня підозрюваний зателефонував потерпілому та сказав, що за цей товар потрібно доплатити ще 5500 грн і таксист перекинув йому ці кошти. Коли потерпілий так і не отримав товару, він звернувся до поліції.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що дійсно взяв у потерпілого 21700 грн, проте ніякого товару йому не доправив.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 190 КК України та засудив до 1 року позбавлення волі. Також чоловік повинен повернути потерпілому 21700 грн.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Києві чоловік вигадав хитрий спосіб, як обважити супермаркет.

Читайте також: