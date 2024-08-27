У Києві чоловік отримав 6 років в'язниці через масаж: що сталось

У Києві до 6 років позбавлення волі засудили чоловіка, який вимагав від дитини зробити йому масаж статевого органу.

Про це йдеться у вироку Києво-Святошинського районного суду Київської області від 22 серпня 2024 року.

За даними суду, подія сталась ще 2018 року. Чоловіка звинуватили у розбещенні малолітньої дитини, якій той показував свій статевий орган та змушував її торкатись до нього.

На суді чоловік заявив, що потерпіла нібито його обмовила. Підозрюваний заявив, що "він тільки один раз попросив останню зробити йому масаж статевого органу" і нібито все було за ініціативи потерпілої.

Дівчина на суді спростувала версію кривдника. Вона розповіла, що робила чоловіку масаж шиї, спини та сідниць. Згодом чоловік вимагав від неї "масажу статевого органу", проте дівчина відмовилась.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 156 КК України та засудив його до 6 років в'язниці з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з навчанням та вихованням дітей або займатися діяльністю, пов`язаною з роботою з дітьми терміном на 3 роки.

Вирок суду

Нагадаємо, у Волинській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, бо він розіслав своїм друзям секс-відео.

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