У Києві чоловік показував статевий орган: все закінчилось несподівано

На суді чоловік провину визнав.
У Києві до 1 року обмеження волі засудили чоловіка, який посеред вулиці показував свій статевий орган.
Про це йдеться у вироку Дарницького районного суду м. Києва.
За даними суду, чоловік 21 серпня 2024 року обзивав охоронця, громив лавки, а коли перехожі зробити йому зауваження - то показував їм свій статевий орган.
Підсудний провину визнав та розкаявся.
Чоловіку інкримінували "порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України".
Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 296 КК України та засудив його до 1 року обмеження волі.
Нагадаємо, у Львові пара зайнялась сексом під балконом.
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