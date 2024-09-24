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У Києві чоловік показував статевий орган: все закінчилось несподівано

У Києві чоловік показував статевий орган: все закінчилось несподівано

У Києві покарали чоловіка, який показував свій статевий орган / Фото: УНІАН

На суді чоловік провину визнав.

У Києві до 1 року обмеження волі засудили чоловіка, який посеред вулиці показував свій статевий орган. 

Про це йдеться у вироку Дарницького районного суду м. Києва. 

За даними суду, чоловік 21 серпня 2024 року обзивав охоронця, громив лавки, а коли перехожі зробити йому зауваження - то показував їм свій статевий орган. 

Підсудний провину визнав та розкаявся. 

Чоловіку інкримінували "порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України". 

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 296 КК України та засудив його до 1 року обмеження волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

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