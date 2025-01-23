У Києві чоловік вдарив брата ножем та залишив помирати: подробиці події

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, ледь не вбив рідного брата. Подія сталася у Деснянському районі Києва.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

За інформацією правоохоронців, до них звернулись з повідомленням, що на асфальті лежить чоловік з ножовим пораненням.

"Правоохоронці встановили, що на вулиці відбувся конфлікт між двома братами, під час якого старший вдарив ножем молодшого у груди, після чого втік. З проникаючим пораненням грудної клітки 27-річного потерпілого медики доправили до лікарні", – йдеться в повідомленні.

35-річного фігуранта було затримано на вулиці біля будинку його товариша, у якого він мав намір переховуватися. Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження, а затриманому повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві на Оболоні чоловік обманом змушував дітей торкатися його геніталій. Йому повідомлено про підозру у вчиненні розпусних дій.

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