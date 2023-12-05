У Києві чоловік вигадав хитрий спосіб, як обважити супермаркет: чим усе закінчилось

У Києві засудили чоловіка, який вигадав спосіб, як обважити супермаркет. За це його засудили до громадських робіт, проте відпустили, оскільки минули терміни розгляду провадження.

Про це йдеться у вироку Дарницького районного суду міста Києва.

За даними суду, чоловік накупив у супермаркеті м'ясо, проте неправильного його зважив. Зокрема він придбав 7 кг 400 грам філе індички, майже 7 кг свинини. За це чоловік заплатив 69 грн. Це помітила охорона магазину та затримала киянина.

У суді чоловік пояснив, що дійсно хотів купити м'ясо на свій день народження. Він усе поважив та розрахувався на касах самообслуговування. Потім охорона його затримала та запропонувала переважити товар. Оскільки при ньому не було паспорта - охорона викликала поліцію. Тоді м'ясо переважили і виявилось, що його вага інша.

Працівник супермаркету повідомив, що йому "подзвонив охоронець і сказав, що не правильно зважується товар, а саме покупець взяв більше, а на касі вага менша". Товар у покупця забрали, а тому супермаркет немає претензій до підозрюваного.

Суд встановив, що підозрюваний зважив товар, притримуючи його при цьому, щоб вага показала цифру значно меншу від справжньої. А тому замість 1500 грн чоловік заплатив 70 грн.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України. Чоловіка засудили до 200 годин громадський годин, проте суд закрив справу у зв`язку із закінченням термінів давності.

Вирок суду

Нагадаємо, у Києві лунали загадкові та гучні вибухи.

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