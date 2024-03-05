У Києві чоловік вигадав, як "безкоштовно" скуповуватись у ТРЦ і заробляти на цьому

У Києві до 2 років іспитового терміну засудили громадянина Азербайджану, який у магазинах в ТРЦ розраховувався за товар сувенірними євро та отримував решту в гривнях.

Про це йдеться у вироку Святошинського районного суду міста Києва.

За даними суду, громадянин Азербайджану від 30 серпня 2022 року скуповувався в одному із ТРЦ Києва. У магазинах він просив розрахувати його у євро, при цьому чоловік давав продавцю фальшиві гроші. Оскільки ті цього не помітили, то окрім покупки, чоловік отримував ще і решту в гривнях.

Підсудний до листопада 2023 року шість разів розраховувався за товар фальшивими купюрами у розмірі 200 євро. Окрім товару, він ще і "заробив" майже 22 тис. грн.

На суді іноземець провину визнав та розкаявся. Він заявив, що гроші були потрібні для лікування його матері.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України та засудив до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду

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