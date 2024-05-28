У Києві чоловіка через подарунок дружині засудили на 6 років в'язниці

У Києві до 6 років та 6 місяців позбавлення волі засудили чоловіка. Його затримали через крадіжку солодощів у супермаркеті, які він хотів подарувати дружині на день народження.

Про це йдеться у вироку Святошинського районного суду м. Києва.

За даними суду, чоловік мав непогашену судимість та повторно вчинив злочин. Зокрема він у червні 2023 року прийшов до супермаркету в Києві та вкрав звідти шоколаду на 1359 грн.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що того дня прийшов до магазину та вирішив вкрасти солодощі, щоб подарувати їх дружині на день народження.

Суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст.15, ч.4 ст.185 КК України та засудив до 5 років та 6 місяців позбавлення волі. Оскільки у нього було ще одне покарання за іншим вироком суду, то чоловіка засудили до 6 років та 6 місяців позбавлення волі.

Вирок суду

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