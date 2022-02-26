У Києві діють диверсанти: Кличко розповів, який вигляд вони мають

У місті сталося кілька зіткнень з дивергрупами.
Києві діють російські диверсійні групи: армії агресора немає.
Про це у своєму відеозверненні повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За словами міського голови, було кілька зіткнень.
Кличко розповів, як виглядають групи диверсантів:
- озброєні,
- одягнені у цивільний одяг,
- розмовляють російською мовою з типовим акцентом.
Нагадаємо, мер Кличко повідомляв, що російських окупаційних військ в українській столиці Києві нема. За його словами, ворог намагається. Зокрема, зі сторони Гостомеля та Житомира.