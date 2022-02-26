У Києві діють диверсанти: Кличко розповів, який вигляд вони мають

У Києві діють диверсанти: Кличко розповів, який вигляд вони мають

У місті сталося кілька зіткнень з дивергрупами.

Києві діють російські диверсійні групи: армії агресора немає.

Про це у своєму відеозверненні повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За словами міського голови, було кілька зіткнень.

Кличко розповів, як виглядають групи диверсантів:

озброєні,

одягнені у цивільний одяг,

розмовляють російською мовою з типовим акцентом.

Нагадаємо, мер Кличко повідомляв, що російських окупаційних військ в українській столиці Києві нема. За його словами, ворог намагається. Зокрема, зі сторони Гостомеля та Житомира.