У Києві і чотирьох областях України скасували екстрені відключення світла

Тепер у цих регіонах діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії.
Екстрені відключення світла 28 серпня скасували у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях.
Про це повідомили в ДТЕК.
Екстрені відключення світла були скасовані за вказівкою "Укренерго".
"За вказівкою Укренерго повертаємось до графіків стабілізаційних відключень в місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях. В разі змін будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі", – йдеться в заяві ДТЕК.
До слова, на думку директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка жорсткі графіки відключень світла в Україні можуть тривати до вихідних. Після цього очікується покращення ситуації з електроенергією.
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