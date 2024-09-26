У Києві Івано-Франківську пролунали вибухи: спрацювала ППО

Перед вибухами у місті оголосили повітряну тривогу.
В ніч проти 26 вересня в Івано-Франківську пролунали звуки вибухів.
Про це інформує Суспільне.
У повідомленні вказується, що у місті двічі чули звуки вибухів близько 4 години ранку.
Мер міста Руслан Марцінків повідомив, що в місті працюють сили ППО.
"Увага! Працює ППО! Будьте обережні! Не публікуємо фото чи відео — не допомагаємо ворогу. Деталі згодом", - йдеться у повідомленні.
Також про вибухи та роботу ППО повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 26 вересня було чутно звуки вибухів.
Крім того, ми раніше інформували, що у Київській області було зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників.
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