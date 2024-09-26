У Києві Івано-Франківську пролунали вибухи: спрацювала ППО

Перед вибухами у місті оголосили повітряну тривогу.

В ніч проти 26 вересня в Івано-Франківську пролунали звуки вибухів.

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Про це інформує Суспільне.

У повідомленні вказується, що у місті двічі чули звуки вибухів близько 4 години ранку.

Мер міста Руслан Марцінків повідомив, що в місті працюють сили ППО.

"Увага! Працює ППО! Будьте обережні! Не публікуємо фото чи відео — не допомагаємо ворогу. Деталі згодом", - йдеться у повідомленні.

Також про вибухи та роботу ППО повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 26 вересня було чутно звуки вибухів.

Крім того, ми раніше інформували, що у Київській області було зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників.

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