У Києві комунальник вигадав, як "безкоштовно" отримати Iphone: чим все закінчилось

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Києві комунальник привласнив телефон Iphone 14 Pro Max та відеореєстратор. За це він повинен сплатити понад 34 тис. грн штрафу.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Києва.

За даними суду, слюсар КП "Київтеплоенерго" в Інтернеті замовив телефон Iphone 14 Pro Max та відеореєстратор через "Нову пошту". За товар він повинен був заплатити 22 тис. грн.

На поштовому відділенні комунальник замінив телефон та відеореєстратор муляжем та відмовився від товару.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Суд визнав жителя Києва винним за ч. 1 ст. 190 КК України. Він повинен сплатити 34 тис. грн штрафу. Також він повинен заплатити 1912 грн за проведення судових експертиз. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, суд відправив жительку Миколаївщини на роботу і змусив її віддавати 10% державі.

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