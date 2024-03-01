У Києві котів замордували в підвалі: поліцію звинувачують в бездіяльності

Зоозахисники готують заяву про бездіяльність київської поліції у справі про жорстоке поводження з тваринами.

Через встановлені у підвалі багатоповерхівки у Києві решітки загинули коти. Після розголосу поліція відкрила кримінальне провадження, але зоозахисники звинувачують правоохоронців у бездіяльності.

Про це повідомила юристка благодійної організації Help Animals Of Ukraine Марина Суркова в коментарі hromadske.

За її словами, активісти помітили закритого за решітками кота, але голова домоуправління відмовився відчинити двері і випустити з підвалу тварину. Тоді на місце події покликали дільничного інспектора, з відома якого решітку зрізав один із волонтерів. У відповідь на таке “самоуправство” домовласники викликали слідчо-оперативну групу.

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“Вони [волонтери] зайшли у підвал і знайшли два трупи котиків. Я підійшла до слідчо-оперативної групи, яка вже була на місці. Я попросила зафіксувати, вони відмовилися. Просила оглянути місце події та скласти відповідний протокол, забрати трупи як доказ — вони теж відмовилися”, — каже юристка.

Після цього захисники викликали ще один поліцейський наряд, але також не добилися нічого.

Марина Суркова стверджує, що поліція відкрила кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з тваринами лише після розголосу. Після цього до неї зателефонували, запитуючи про трупи котів.

“Я кажу, вибачте, я за вашими слідчими бігала з тим трупом, просила їх забрати як речовий доказ. Вони від мене тікали”, — сказала юристка, додавши, що заява про бездіяльність поліції “обов’язково буде”.

Нацполіція наразі не відповіла на запит hromadske щодо цієї ситуації.

Нагадаємо, раніше у Києві на Теремках невідомі підірвали відомий будинок для котів, який називається "Котохата", в результаті чого багато тваринок загинуло та отримало поранення.

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