Ліквідація пожежі у Солом'янському районі після влучення снаряду у склади / Прес-служба МВС України

У Києві ліквідували пожежу в складських будівлях на Солом’янці: є загиблі

У Києві ліквідували пожежу в складських будівлях на Солом’янці: є загиблі

Через потрапляння снаряду загинули люди.

У Солом’янському районі Києва вдалося ліквідувати пожежу в складських будівлях та гаражах після попадання снаряду. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що внаслідок попадання снаряду загинули 2 особи.

До гасіння було залучено 20 осіб та 5 одиниць техніки.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Лобановського, 6а російська ракета влучила у багатоповерхівку. Вона зруйнувала квартири приблизно на шести поверхах. За попередньою інформацією від ДСНС, жертв немає.