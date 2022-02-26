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У Києві ліквідували пожежу в складських будівлях на Солом’янці: є загиблі

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У Києві ліквідували пожежу в складських будівлях на Солом’янці: є загиблі

Ліквідація пожежі у Солом'янському районі після влучення снаряду у склади / Прес-служба МВС України

Через потрапляння снаряду загинули люди.

У Солом’янському районі Києва вдалося ліквідувати пожежу  в складських будівлях та гаражах після попадання снаряду. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що внаслідок попадання снаряду загинули 2 особи.

До гасіння було залучено 20 осіб та 5 одиниць техніки. 

Нагадаємо, у Києві на вулиці Лобановського, 6а російська ракета влучила у багатоповерхівку. Вона зруйнувала квартири приблизно на шести поверхах. За попередньою інформацією від ДСНС, жертв немає.

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