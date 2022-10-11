У Києві, Львові та низці регіонів зникло світло: що сталося

Віялові відключення почалися через перевантаження енергосистеми, яка постраждала від ракетних ударів РФ.
У Києві, Вінниці, Львівській, Чернігівській, Сумській, Тернопільській, Черкаській та інших областях почалися планові відключення електроенергії.
Як повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, частина Львова залишилася без світла через технічні проблеми на одній з підстанцій, яка постраждала через ракетні удари росіян.
Своєю чергою, мер Львова Андрій Садовий закликав жителів міста зменшити споживання електромережі. Коли відновлять послугу - наразі невідомо.
"Через ракетні удари з ладу виведено 4 важливі електропідстанції на території Львівської області. Тому маємо серйозні проблеми зі стабільним електропостачанням у місті. Енергетики робить все можливе, щоб вийти з кризової ситуації. Це потребує часу. Прошу поставитись із розумінням до цієї ситуації. Ворог намагається нас дестабілізувати, але ми не здамось", - написав міський голова.
Раніше в КМДА та ДТЕК Київські електромережі попереджали про відключення електроенергії. Київ поділили на три черги відключення електрики. Час відсутності світла не перевищуватиме 4 годин. Якщо буде необхідно - відключатимуть ще одну чергу.
Київ та область поділені за таким принципом:
- 1 черга – від 8:00 до 12:00 та від 20:00 до 24:00
- 2 черга – від 12:00 до 16:00
- 3 черга - від 16:00 до 20:00.
Голова Сумської області Дмитро Живицький зазначив, що другу добу електрики працюють над відновленням електро та водопостачання, зв'язку. Близько 60 тисяч абонентів лишаються без подачі електроенергії, найбільше - у Шосткинському районі. Щодо віялових відключень у регіоні, очільник області наголосив, що вони будуть, поки триватиме стабілізація системи.
Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що частина Хмельницького залишилася без електропостачання через технічні проблеми, які виникли на одній з підстанцій. За його словами, аварійні служби працюють для усунення проблем. Окрім цього, він зазначив, якщо впродовж години не зможуть відновити електропостачання, вимушено буде призупинено і водопостачання.
Напередодні влада попереджала українців, що аварійні відключення можуть застосуватися тоді, коли наявні потужності не можуть повністю покрити споживання в енергосистемі.
В Офісі президента поінформували, що станом на зараз через ракетні обстріли Росії 105 населених пунктів залишаються знеструмленими.
Атака Росії по енергетичній системі України
Російські військові впродовж двох днів - 10 та 11 жовтня - атакували енергетичну інфраструктуру України. Через ракетні обстріли 10 жовтня 90% Львова залишилось без електрики. 11 жовтня окупанти завдали ще один ракетний удар по енергетичній інфраструктурі, було повністю знищено кілька підстанцій.
Очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що у зв'язку з масованими обстрілами РФ в Україні можуть бути віялові відключення електрики протягом кількох днів.
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