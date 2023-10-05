У Києві малолітні особи обкрадали могили загиблих Героїв заради розваги: в поліції розкрили деталі (фото)

У Києві правоохоронці викрили групу малолітніх, які обкрадали могили полеглих Героїв. Діти заради розваги забирали з них прапори, браслети та інші пам’ятні речі, а на зауваження дорослих не реагували.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції.

За словами правоохоронців, до них звернулась киянка, яка розповіла про конфлікт, який у неї виник із неповнолітніми на Берковецькому кладовищі. Жінка розповіла, що відвідуючи могилу свого чоловіка, який загинув на війні, вона бачила двох школярок, які обкрадали могили інших військовослужбовців. Заявниця зробила дітям зауваження, але останні у відповідь їй нагрубили.

Діти обкрадали могили військових. Фото: Поліція Києва

Діти обкрадали могили військових. Фото: Поліція Києва

“На місці до нас звернулось багато людей із аналогічними скаргами. Навідуючись до могил своїх близьких, люди часто спостерігають, як декілька малолітніх порушників, не соромлячись забирають з могил прапори, браслети, шеврони, нашивки, квіти а також інші пам’ятні речі”, — уточнили в поліції.

“На зауваження дорослих підлітки реагують агресивно, вживають поряд з місцями поховань алкогольні напої та палять”, — зазначили в пресслужбі.

Діти обкрадали могили військових. Фото: Поліція Києва

Правоохоронці встановили 8 малолітніх порушників — це хлопці та дівчата, 2010 та 2011 років народження. Усіх разом з батьками було доставлено до відділу поліції для проведення виховної роботи та складання адміністративних матеріалів.

“На батьків складено адміністративні матеріали за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — неналежне виховання дітей. Задля недопущення повторення таких аморальних вчинків для роботи з малолітніми ми будемо залучати соціальні служби та адміністрацію шкіл, в яких вони навчаються”, — розповів поліцейський.

Діти обкрадали могили військових. Фото: Поліція Києва

Викрадені речі, які охоронцям порядку вдалось розшукати, будуть повернуті родичам загиблих військових.

Раніше ми писали, що у Фастові на Київщині дві жінки забрали вази, які їм сподобались, з могил військових.

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