У Києві можуть превентивно вимикати світло: у Yasno назвали умову

Також у Yasno пояснили, чому під час відбою повітряної тривоги у Києві відразу ж повернути світло не вдалося.

Протягом 11 листопада у Києві застосовувалися превентивні відключення електроенергії через загрозу ракетного удару Росії. Не виключено, що превентивні відключення застосовуватимуть і далі у разі аналогічної загрози.

Про це розповів генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко і пресслужба Yasno.

"Чи будуть тепер постійні превентивні відключення? Ніхто не знає. Ми маємо справу з підступним ворогом. Тому, якщо такі заходи допомагають уникнути більших негативних наслідків в енергосистемі, то їх треба застосовувати. А нам треба поставитись до ситуації із розуміння і пам’ятати, з ким саме ми воюємо", – зазначили у компанії.

Чому після відбою повітряної тривоги відразу ж повернути світло не вдалося

Коваленко пояснив, що енергетична мережа – це ланцюжок послідовно з'єднаних енергооб'єктів. Струм від електростанції через підстанції дротами іде до клієнта. Коли одна з ланок перестає працювати, споживач відпадає, а на об'єкті генерації або підстанції стається замикання через надлишок електроенергії. Тому, щоб знизити ризики перевантажень, на станціях знижують виробництво електроенергії.

"Коли стоїть питання цілої електростанції та кількох годин без світла або побитої електростанції і місяців з дефіцитом, то питання не стоїть. Власне, з цієї ж причини світло не вийшло повернути так швидко, як хотілося би. Після запуску енергоблоку, йому потрібен певний час, щоб набрати потужність. Це, на жаль, не відбувається моментально", – зазначив гендиректор Yasno.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні знову почали відключати світло.

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