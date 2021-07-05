У Києві на кладовищі чоловіка до смерті побили хрестом з могили

У Києві на кладовищі чоловіка до смерті побили хрестом з могили

Підозрюваного у вбивстві затримали правоохоронці.

У Києві на одному з міських кладовищ знайшли оголене тіло чоловіка зі слідами побиття. Поруч із тілом лежав закривавлений дерев'яний хрест.

Про це повідомляють у Департаменті карного розшуку.

"Правоохоронці, які прибули на виклик, побачили жахливе видовище - тіло вбитого було рясно покрите чисельними колото-різаними пораненнями різної локації та різних розмірів, а частини голови взагалі не було. Поруч з тілом лежав закривавлений дерев’яний хрест, яким, ймовірно, і розтрощили голову потерпілому", - розповіли в Департаменті.

Оперативники встановили, що вбитий був безхатьком і проживав на цьому ж кладовищі. В результаті слідчо-розшукових дій було затримано підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 29-річний раніше судимий чоловік.

"Нелюд у скоєному зізнався та пояснив, що вбив чоловіка під час раптово виниклого конфлікту, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Вбивав тим, що було "під руками", - розповідають у Департаменті.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні вбивства. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що в одному із сіл Луцького району Волинської області 60-річний батько вбив свого 36-річного сина. Конфлікт між чоловіками стався під час застілля.

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