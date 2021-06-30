У Києві невідомі молодики побили антимайданівця "Топаза"

На колишнього "тітушку" напали після виходу із зали суду.

У Харкові СБУ зняла з потяга та примусово доставила до суду скандально відомого учасника антимайдану Ігната Кромського на прізвисько "Топаз".

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"І знову мене затримала СБУ для доставки в суд примусово. Зняли мене з поїзда, на якому повинен був приїхати до Києва на засідання суду", — написав Кромський.

Через деякий час "Топаз" поскаржився, що після виходу із зали суду на нього вчинили напад.

Це підтверджує спільнота "Київ оперативний". Там опублікували фото, як Кромський сидить поруч з лікарями і тримається за носа.

"Невідомі молодики у Києві напали та побили того самого "Топаза". Кажуть, що він уникав судових засідань, де його б мали покарати за викрадення людини", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у 2014 році Кромський брав активну участь у проросійських мітингах у Харкові, а також у антимайдані в Маріїнському парку столиці. Популярність здобув завдяки відео російського пропагандиста Сергія Рульова. На Рульова напали "тітушки", а сам пропагандист кричав: "Топаз, дай команду!".

28 вересня 2018 року харківський суд відпустив з-за ґрат Ігната Кромського. Перерахувати термін ув'язнення просив адвокат, адже у СІЗО Кромський провів чотири роки. За "законом Савченко", це рахується рік за два. Отже, свої вісім років ув'язнення "Топаз" відбув.

Засудили Кромського за посягання на цілісність держави і організацію масових заворушень.

Наразі Дарницький суд Києва розглядає кримінальне провадження за звинуваченням Кромського у викраденні людини.

Топаз на свободі. Антимайданівець Гнат Кромський вийшов із СІЗО

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