У Києві німецька клініка для лікування і корекції зору відкриває запис клієнтів

Доктор, експерт, медичний директор клініки Ксенія Грошева розповіла, що від 22 серпня починає працювати центр реєстрації та інформації для пацієнтів, клініка починає запис на прийом пацієнтів. Усі лікарі медзакладу пройшли стажування в Німеччині.

Центр інформації та реєстрації для пацієнтів працюватиме від 9 ранку до 19 вечора сім днів на тиждень. У клініці можна уточнити час прийому і так само записатися на прийом самостійно через сайт клініки, отримати актуальну інформацію про методи лікування очних захворювань та німецькі протоколи лікування.

"Що здається нам, коли ми думаємо про таку країну, як Німеччина? Німецька точність, пунктуальність, і незаперечна німецька якість. Саме це і належить за основу нашої клініки. Команда наукових фахівців-новаторів тримає руку на пульсі у світі офтальмології, що постійно змінюється. Ми дізнаємося одні з перших про останні новинки в офтальмологічному діагностичному та хірургічному обладнанні, а також інтраокулярні лінзи, які ми імплантуємо під час операції з лікування катаракти. Наші новатори далі одержують звіт зворотного зв'язку від наших лікарів – це оцінний етап. Так працює команда лікарів-експертів для оцінки якості медичної послуги", - розповідає доктор експерт, медичний директор клініки Грошева Ксенія.

За її словами, оскільки робота клініки заснована на тісному контакті з фахівцями з Німеччини, то звичайно вони мають можливість онлайн обговорити з колегами з провідних Університетських клінік Німеччини поточні складні випадки та діагнози пацієнтів. Робота в клініці триває на рівних умовах і до них звертаються для консультативної допомоги.

"Відповідно ми, заявляємо у своїй діяльності можливість діагностування та лікування найскладніших випадків очних захворювань, уточнення та корекції лікування. Оперативне лікування катаракти на найновішому рівні, методом GENIUS NANO та ADVANCED, що дає можливість отримати ідеальний та максимально можливий зір після операції, з використанням найсучасніших методів захисту ока під час операції використовуючи найсучасніші німецькі та англійські кришталики", - каже медичний директор клініки Ксенія Грошева.

Експерт розповіла, що лікарі клініки використовують у своїй роботі лише матеріали першого рівня, не пропонуючи пацієнтам компромісні, дженеретики, лише повністю оригінальні витратні матеріали найвищого класу за спеціально зниженою для мешканців України ціною, що дає пацієнтам можливість отримати оперативне лікування абсолютно ідентичне для німецьких клінік Університетського рівня в Україні.

"У нас новий в Україні лазер для проведення лазерної корекції моделі 2023 року провідного німецького виробника та виробленого з німецькою точністю спеціально для нас у Німеччині німецькими фахівцями. При проведенні лазерних корекцій зору мінімальний досвід хірургів, що допускаються до роботи, це мінімум 10000 лазерних корекцій, проведених з доктором викладачем, що дає можливість отримувати зір дуже часто вище одиниці, тобто понад сто відсотків", - додала медичний директор клініки Ксенія Грошева.

Від початку роботи клініки відкривається можливість проведення вітреоретинальних операцій для лікування проблем із сітківкою ока та травмами ока складного рівня та складності. У клініці планується прийом пацієнтів від одного дня від народження і далі без обмежень за віком.

"У нас є ніби клініка в клініці, спеціальне спеціалізоване дитяче відділення, де прийом ведуть дитячі офтальмологи в ігровій формі в окремому кабінеті розкріпачуючи маленького пацієнта, робити обстеження без сліз і стресу. Сучасні технології німецьких методів лікування косоокості теж стають доступними без поїздки до Німеччини", - підсумувала медичний директор клініки Ксенія Грошева.

Докладніше на інформаційному сайті klinika.ua.