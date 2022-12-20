У Києві, Одесі та Львові з’явились соціальні простори "Сфери світла"

У Києві, Одесі та Львові розпочали свою діяльність соціальні простори з робочими зонами «Сфери світла».

У центрах будуть працювати генератори, старлінки, тому можа буде зігрітися, підзарядити девайси, а також попрацювати та випити гарячого чаю.

Як повідомили організатори центрів - компанія Філіп Морріс в Україні спільно з агенцією DTF – у коментарі УНІАН «Сфери світла» працюватимуть до 30 грудня. Там здатні одночасно прийняти близько ста людей одночасно.

«Сфери світла» поділені на кілька зон, що дозволить максимально комфортно почуватися людям, які прийшли попрацювати та зігрітися і підзарядити телефони.

Адреси соціальних просторів:

Київ

1. Площа Лесі Українки, 1 - Центральна виборча комісія

2. Контрактова площа (біля колеса огляду)



Одеса

1. Суворовский район - Парк ентузіастів, Академіка Заболотного 66/2

2. Київський район - Сквер Луч, Левітана 95 а.

Львів

вул. Винниченка 24 - Порохова вежа

У пресслужбі Філіп Морріс повідомили, що соціальні простори користуються великою популярністю серед мешкінців міст та «виручають» у дуже неочікуваних ситуаціях.

«Ми працюємо у великій міжнародній компанії, що має офіси і магазини у багатьох містах України. Як і всі українці ми шукаємо зв‘язок під час блекаутів, сидимо в укриттях під час тривог та хвилюємось, якщо не можемо зв‘язатись з рідними. Ми вважаємо, що сталі компанії можуть допомогти пережити блекаут разом. Тому ми організували автономні станції з електрикою, інтернетом та теплом, щоб всі бажаючі могли зігрітися, попрацювати, випити чаю і залишатися на зв’язку зі своїми близькими», - зазначив Дмитро Зінченко, генеральний директор ТОВ «Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн».