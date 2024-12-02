У Києві оголошено перший рівень небезпеки: що відомо

Водіям та пішоходам на дорогах слід бути обережними.

У Києві попередили про небезпечні метеорологічні явища. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"Найближчу годину, з утриманням в першій половині дня 2 грудня туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.

Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту.

В Україні у понеділок не очікуються опадів, однак атмосферні умови ускладнять туман та ожеледиця, які можуть створити небезпеку на дорогах і пішохідних зонах. По всій території країни переважатиме хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не очікується. Вітер переважно південно-східний, слабкий, 3-8 м/с

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