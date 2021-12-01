У Києві пасажири трамвая "розібралися" з червоним Фордом (відео)

Пасажирам довелося відпихувати автівку, яка заважала проїзду.

У Києві власник легковика роздратував пасажирів трамваю, а все через те, що припаркувався занадто близько до трамвайної колії.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

У Києві трамвай загальмував автомобіль "Форд", який стояв надто близько до колії. Водій не зміг проїхати далі по маршруту. Не дочекавшись власника авто, який би прибрав з дороги свій транспорт, пасажири висипали із трамваю і заходилися відсувати "Форд".

"Рух на вулиці Василенка (неподалік станції метро Берестейська) було призупинено через максимально невдало припаркований червоний Ford. Пасажирам довелося самостійно відштовхувати авто", - повідомляють очевидці.

Нагадаємо, що Одесі авто-леді стала героїнею парковки. Жінка довго не могла виїхати зі свого ряду, а потім коли від'їздила, то "підбила" інше авто, і воно покотилося в парк.

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