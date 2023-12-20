У Києві перехожі допомогли військовослужбовцю: що не так зі щемливим відео

Військового нібито не залишили без допомоги у неприємній ситуації.
На Оболоні в Києві неподалік одного з торгово-розважальних центрів воїн розсипав покупки, і йому миттю почала допомагати продавчиня ятки з фруктами, яка знаходилася поруч, а також перехожі.
Про щемливий інцидент у вівторок, 19 грудня, повідомив Telegram-канал “Життя ОБОЛОНЬ Київ” й опублікував відео.
Людяність досі існує — доводять жителі столичної Оболоні. Чоловік у військовій формі з ціпком впав на тротуарі і розсипав куплені овочі з фруктами. Як вирішилася ситуація — у відео.— Новини.LIVE (@novynylive) December 20, 2023
Відео: Життя Оболонь #Оболонь #київ #військовий pic.twitter.com/xuLJO9jPVa
На ролику видно, як продавчиня допомогла військовому піднятися, а люди почали збирати його покупки з дороги. Також зазнято, як жінка у новий пакет почала накладати чоловікові різні фрукти й овочі. Крім того, схоже, продавчиня відмовлялася брати у військового гроші.
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Варто зазначити, що воїн ходив, опираючись на палицю, а також його рука була у бандажі.
Можливо, відео з місця події було зроблене камерою відеонагляду. На записі вказано дату — 12.12.23. Отже, інцидент міг трапитися ще 12 числа цього місяця, але інформація про нього потрапила у мережу лише через тиждень.
Водночас користувач соцмережі X (колишній Twitter) під ніком “Таврійський (т)вітерець” стверджує, що “відео — фейк”.
Користувач зазначає, що ролик — “постановка режисерів-тіктокерів”.
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