У Києві під час комендантської години від 15 до 17 березня метро працюватиме як укриття

Рух поїздів ці дві добі не здійснюватиметься.
У Києві під час комендантської години із 20:00 15 березня до 7:00 17 березня метро працюватиме лише як укриття.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"Під час посиленої комендантської години із 20:00 15 березня до 07:00 17 березня станції метро працюватимуть лише у режимі укриття. Рух поїздів не здійснюватиметься", - йдеться у повідомленні.
У КМДА нагадали, що під час комендантської години без спецперепусток заборонено пересуватися містом.
Виходити можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття.
Нагадаємо, у Києві через активні обстріли житлових кварталів змінили графік комендантської години. Починаючи від 20:00 15 березня і до 7:00 17 березня у Києві вводиться комендантська година.
Мер Києва Віталій Кличко закликав киян-чоловіків повертатися до міста, щоб обороняти столицю від російських окупантів. Він підкреслив, що сьогодні важливі зусилля кожного.
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