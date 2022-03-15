У Києві під час комендантської години від 15 до 17 березня метро працюватиме як укриття

У Києві під час комендантської години від 15 до 17 березня метро працюватиме як укриття

Рух поїздів ці дві добі не здійснюватиметься.

У Києві під час комендантської години із 20:00 15 березня до 7:00 17 березня метро працюватиме лише як укриття.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Під час посиленої комендантської години із 20:00 15 березня до 07:00 17 березня станції метро працюватимуть лише у режимі укриття. Рух поїздів не здійснюватиметься", - йдеться у повідомленні.

У КМДА нагадали, що під час комендантської години без спецперепусток заборонено пересуватися містом.

Виходити можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття.

Нагадаємо, у Києві через активні обстріли житлових кварталів змінили графік комендантської години. Починаючи від 20:00 15 березня і до 7:00 17 березня у Києві вводиться комендантська година.

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян-чоловіків повертатися до міста, щоб обороняти столицю від російських окупантів. Він підкреслив, що сьогодні важливі зусилля кожного.