У Києві підготували два гуртожитки для людей, які постраждали від уламків ворожих ракет

Заступник міського голови повідомив про можливість тимчасового переселення людей, які постраждали від уламків ракет.

Унаслідок нічного ракетного удару по Києву 13 грудня загалом зафіксовано біля десятка випадків падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах столиці. Пошкоджено чотири багатоквартирних і чотири приватних житлових будинки, а також комунальні споруди. Наразі готові два гуртожитки, в які можна заселити людей.

Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі "КИЇВ 24".

"Якщо люди не захочуть поїхати до своїх рідних, зараз готові два гуртожитки, в які можна заселити людей", – повідомив заступник міського голови.

За його словами, також розглядають питання про поселення постраждали в один з готелів Києва.

"До завершення дня це питання буде вирішено", – додав Бондаренко.

Зазначимо, що відомо про 53 постраждалих, з них 20 людей госпіталізували.

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