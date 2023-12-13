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У Києві підготували два гуртожитки для людей, які постраждали від уламків ворожих ракет

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У Києві підготували два гуртожитки для людей, які постраждали від уламків ворожих ракет

Руйнування в Києві внаслідок ракетної атаки 13 грудня / Фото: Віталій Кличко/Тelegram

Заступник міського голови повідомив про можливість тимчасового переселення людей, які постраждали від уламків ракет.

Унаслідок нічного ракетного удару по Києву 13 грудня загалом зафіксовано біля десятка випадків падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах столиці. Пошкоджено чотири багатоквартирних і чотири приватних житлових будинки, а також комунальні споруди. Наразі готові два гуртожитки, в які можна заселити людей.

Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі "КИЇВ 24".

"Якщо люди не захочуть поїхати до своїх рідних, зараз готові два гуртожитки, в які можна заселити людей", – повідомив заступник міського голови.

За його словами, також розглядають питання про поселення постраждали в один з готелів Києва. 

"До завершення дня це питання буде вирішено", – додав Бондаренко.

Зазначимо, що відомо про 53 постраждалих, з них 20 людей госпіталізували.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вибухова хвиля підкидала автівки! Мешканці київських багатоповерхівок розповіли про пережите

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Дата публікації
Перегляди
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