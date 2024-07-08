У Києві після кривавого ракетного удару знову тривога – сирени звучать ще у низці областей

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги.
Після сьогоднішнього ракетного удару по Києву, коли РФ поцілила по дитячій лікарні "Охматдит", приватній клініці на лівому березі столиці, бізнес центрі, і зруйнувала цілий під'їзд житлового п'ятиповерхового будинку, у місті та низці областей знову звучать сирени повітряної тривоги.
Тривогу оголосили через запуск балістики з Криму.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога", - зазначають Повітряні сили.
За інформацією моніторингових каналів, у Запоріжжі пролунали вибухи і після вибухів здійнявся дим. Попередньо, ворог застосував ракети "Іскандер-М".
Нагадаємо, що внаслідок масованого ракетного удару по території України 33 людини загинуло, 140 поранено. Зокрема у Києві загинули 27 людей.
Під час атаки сталося влучання в приміщення дитячого медзакладу "Охматдит". Також внаслідок повторних обстрілів було пошкоджено будівлю в Дніпровському районі, в якій розташовані дві клініки - "Адоніс" та "Ісіда". Наразі там триває розбирання завалів, відомо про 7 загиблих.
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