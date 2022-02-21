У Києві планується засідання Ради Євросоюзу на рівні очільників МЗС - ЗМІ

У Києві планується засідання Ради Євросоюзу на рівні очільників МЗС - ЗМІ

Зустріч, ймовірно, буде неформальною.

У понеділок, 21 лютого, міністри закордонних справ ЄС у Брюсселі обговорили можливість проведення найближчим часом засідання у Києві.

Таку інформацію опублікував у своєму мікроблозі в Twitter журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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"Одне з питань, яке обговорюють міністри закордонних справ ЄС, - провести найближчим часом у Києві хоча б неформальне засідання Ради ЄС із закордонних справ", - написав журналіст.

У зустрічі очільників МЗС 27 країн-членів ЄС у Брюсселі, на якій обговорювали ситуацію зі стягуванням російських військ до українських кордонів, брав участь також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У Брюсселі глави МЗС країн-членів ЄС обговорюють російську загрозу та готовність введення санкцій

Нагадаємо, Європейський Союз підтримує ідею проведення переговорів між Сполученими Штатами Америки і Росією на тлі загрози вторгнення до України.

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