У Києві поглумилися з могили “Джуса”: поліція порушила справу

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом пограбування в Києві могили Андрія Пільщикова (позивний “Джус”) — пілота, який загинув внаслідок авіатрощі на Житомирщині 25 серпня.

Про це повідомляє столичне управління Нацполіції.

Під час моніторингу мережі інтернет поліцейські виявили публікацію з інформацією про те, що на одному зі столичних кладовищ з могили Українського Захисника викрадено речі.

За фактом наруги над могилою військовослужбовця слідчі Печерського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють особи зловмисників.

Дівчина військового Меланія Подоляк написала, що з могили Андрія вкрали шеврони побратимів і це не перша така крадіжка. Вона зазначила, що має відео з камери спостереження одного епізоду, на якому добре видно “дорослого чоловіка” біля могили.

Я не вірю, що це пишу, але: в Джуса з могили знову вкрали шеврони!



На цей раз більшість залишились в безпеці, бо вони замкнені на вітрині



Але всі, які люди позалишали самостійно, пропали в проміжку між зараз і 20:00 вчорашнього вечора



Неймовірно це все, звісно pic.twitter.com/HNRzT5VnTh — Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) October 16, 2023

Нагадаємо, український пілот Андрій Пільщиков із позивним “Джус” загинув внаслідок катастрофи під час зіткнення навчально-бойових літаків L-39 над Житомирщиною, із “Джусом” загинули ще два льотчики.

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