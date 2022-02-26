У Києві помітили диверсанта, який ставить мітки на газових трубах: відео

У Києві помітили диверсанта, який ставить мітки на газових трубах: відео

Їх малюють навіть для балистичних ракет.

У Києві помітили диверсанта, який ставить мітки на газових трубах.

Про це повідомив мер столиці України Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

"Увага! Диверсанти розставили по місту багато міток. Зокрема, балістичних. А сьогодні кияни зняли на телефон, як мітять газові труби на житлових будинках. Будьте пильними! Як тільки бачите таке, - одразу звертайтеся в поліцію!", - наголосив та попередив Кличко.

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