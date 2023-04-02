У суботу, 1 квітня, у Національній філармонії в Києві попрощалися з легендарною тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною. Вона померла на 92 році життя.

"Вона була неймовірно красивою жінкою, наділеною унікальним тренерським талантом і просто не могла існувати поза спортивним майданчиком, – говорить власниця ритуальної компанії "Петро Великий", Алла Ландар, заслужений працівник сфери послуг України, Національний член від України у Світовій Федерації Похоронних Операторів (FIAT-IFTA) та Міжнародної Федерації директорів похоронних агентств (NFDA), яка організовувала процесію прощання, – вона встигла зробити так багато для нашої держави, виховати не одне покоління спортсменів, а ми, вдячні глядачі і вболівальники, десятиліттями захоплювалися її працездатністю і перемогами, а головне – її умінням розпізнати і побачити в дитині зірку і майбутнього чемпіона. Важко переоцінити внесок Альбіни Миколаївни в історію і розвиток світової художньої гімнастики. Це вона перетворила цей вид спорту на справжнє мистецтво. Її вихованки роблять прекрасним усе, до чого торкаються не лише на спортивному майданчику, у трансляційних моніторах, на екранах телевізорів і на подіумі, але й у житті".

У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною (51 фото)

"Сьогодні її вихованки відомі у всьому світі, а міцний фундамент, який вона заклала, дозволяє виводити на п'єдестал поваги все нові та нові таланти України, зберігаючи неповторний стиль української школи мистецької гімнастики", — написано у заяві НОК.

Про титанічну працю Альбіни Дерюгіної задля розвитку художньої гімнастики розповідають її найвищі нагороди: " Герой України", звання "Заслужений тренер СРСР", "Заслужений працівник культури УРСР", "Заслужений тренер України", "Заслужений працівник фізичної культури та спорту України"; ордени "За заслуги" ІІ ступеня, "Знак пошани"; медалі "За підготовку майстрів спорту", "За доблесну працю", "В пам’ять 1500-річчя Києва"; Почесна відзнака Президента України, численні почесні звання і відзнаки зарубіжні.

Спортивні досягнення Альбіни Дерюгіної і її вихованців за роки Незалежності не лише знайомили Планету з Україною, гордо несли світом саму назву Україна, але ще й доводили, що ми нація незламних, і в нас немає зерна неправди за собою. Тому немає сумнівів у світі ні в кого: Україна переможе у війні! Від еволюції у спорті, ратному труді і мирних досягненнях – до еволюції нації-переможця на полі бою!