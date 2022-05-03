У Києві попрощалися з журналісткою Вірою Гирич, яка загинула від російської ракети

У Києві попрощалися з журналісткою Вірою Гирич, яка загинула від російської ракети

У вівторок, 3 травня, у Києві попрощалися з журналісткою та продюсеркою "Радіо Свобода" Вірою Гирич.

Заупокійне богослужіння та церемонія прощання відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі столиці.

Про це інформує "Радіо Свобода".

Віддати останню шану загиблій прийшли близько півсотні людей, зокрема, її родичі, друзі, колеги, знайомі. У Віри залишилися батьки і дорослий син.

Радіо Свобода

"Віра справді була серцем Української редакції... Наше висвітлення цієї безглуздої, несправедливої війни, яка забрала життя Віри, не було б можливим без неї. Віра координувала редакційні завдання і відрядження для наших кореспондентів, вражаюче працювала з військовими кореспондентами, які працювали на фронтах, що було дуже важливим для нашої аудиторії в Україні. Це висвітлення війни доходило і до росіян, і до інших країн на щоденній основі", — сказав президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай.

Радіо Свобода

Радіо Свобода

Останнє відео, яке продюсувала Віра, розповідало про 87-річну жінку, яка пережила Голокост, та її 94-річного чоловіка, морського офіцера запасу, які евакуювалися з Маріуполя до Києва. Цей матеріал вже вийшов в ефір.

З "1+1" Віру Гирич поєднує дуже багато. У 2006-2007 роках вона працювала гостьовою редакторкою, а від 2007-го до 2016 року - інформаційною продюсеркою ТСН. Колеги згадують Віру як надзвичайно добру, чуйну і тактовну людину, яка завжди приходила на допомогу та випромінювала добро. Це невимовна втрата для всієї команди ТСН.

Нагадаємо, журналістка Віра Гирич загинула 28 квітня у Києві внаслідок російського авіаудару. Ворожа ракета влучила у житловий будинок журналістки. Жінка пролежала під уламками будинку всю ніч, а її тіло знайшли лише наступного ранку.

28 квітня російські окупанти випустили дві ракети по Києву: влучання були в Шевченківському районі. Одна з ракет влучила в нижні поверхи 25-поверхового житлового будинку.