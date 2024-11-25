У Києві придумали, як залучити Трампа на свій бік – Washington Post

Україна має значні поклади літію, які можуть зацікавити навіть скептиків в оточені Трампа.

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США українські посадовці та керівники підприємств шукають шляхи переконати новообраного президента в тому, що сильна Україна відповідає його політичним інтересам.

Як пише видання The Washington Post, вони висловлюють обережний оптимізм щодо того, що Трамп може діяти швидше та рішучіше, ніж його попередник Джо Байден.

"Київ сподівається переконати Трампа, що Україна — це не благодійний випадок, а економічно ефективна економічна та геостратегічна можливість, яка зрештою збагатить та захистить Сполучені Штати та їхні інтереси. Україна сподівається, що, прийнявши транзакційний підхід Трампа до дипломатії, включаючи пропозицію американським компаніям прибуткових ділових можливостей, новий президент допоможе відобразити наступ Росії", – пише видання.

Радник президента України Михайло Подоляк заявив, що Києву доведеться пояснити Трампу політичний прагматизм підтримки України.

"Нам необхідно надати представникам адміністрації Трампа і самому пану Трампу максимально повну інформацію про логіку процесу", – сказав він. "Ви витрачаєте сьогодні невелику суму грошей на підтримку України — на зброю, фінанси тощо — інвестуючи та виробляючи. Ви повністю зводите нанівець військовий потенціал Росії й після цього ви домінуєте".

Україна також має значні поклади літію — цінного рідкоземельного металу, який використовується у виробництві батарей для електромобілів та мікрочіпів. Найбільше родовище розташоване у центральній частині країни, далеко від фронту. За оцінками, українських запасів літію вистачить для створення 15 мільйонів акумуляторів для електромобілів.

"Контроль над літієм — це контроль над економікою майбутнього", — сказав Володимир Васюк, експерт з української промисловості, який консультує український парламент з економічних питань.

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Проте не всі ресурси залишаються доступними: одне родовище наразі окуповане Росією, а інше знаходиться поруч із зоною бойових дій.

Як зазначає The Washington Post, тема з літієм може зацікавити навіть таких скептиків, як Ілон Маск, зважаючи на його пріоритети у розвитку електромобільної галузі. Крім того, минулого тижня сенатор Ліндсі Грем назвав Україну домівкою рідкоземельних мінералів із потенційною вартістю в трильйони доларів.

"Україна готова йти на угоду з нами, а не з росіянами. Тож у наших інтересах переконатися, що Росія не захопить це місце", – сказав він в ефірі американського телебачення.

Нагадаємо, що капітуляція України виглядатиме не лише як наша поразка, а і як поразка США. У питанні завершення війни Росії проти України новообраний президент США Дональд Трамп не діятиме на умовах Росії. Натомість він шукатиме компромісний варіант.

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