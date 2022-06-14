У Києві приспустять головний прапор України: що сталось

У Києві приспустять головний прапор України: що сталось

Сьогодні, 14 червня, в Києві приспустять найбільший державний прапор України.

Стяг приспустять для того, аби замінити полотно на нове.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації в Telegram.

"14 червня полотно Головного прапора замінять на нове, оскільки попереднє зазнало пошкоджень. За прогнозом синоптиків, сила вітру протягом доби сягатиме 50 км/год. Тому прапор знову замайорить над столицею 15 червня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

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