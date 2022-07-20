У Києві зробили надскладну операцію і дістали з серця бійця, яке не припиняло битися, осколок снаряда (відео)

У Києві зробили надскладну операцію на серці.
З нього дістали уламок снаряду.
Про це повідомляє Інститут серця МОЗ України.
"Сьогодні в стінах Інституту серця відбулася надскладна операція, яку виконав Борис Тодуров. Кардіохірург дістав осколок снаряду із серця військового, яке продовжувало битися під час самої операції", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Дніпрі рятують цивільних і військових з Донеччини, у яких зафіксували численні мінно-вибухові поранення. Лікарям доводиться збирати понівечені кістки і боротися за кінцівки.
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