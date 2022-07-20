У Києві зробили надскладну операцію і дістали з серця бійця, яке не припиняло битися, осколок снаряда (відео)

З нього дістали уламок снаряду.

Про це повідомляє Інститут серця МОЗ України.

"Сьогодні в стінах Інституту серця відбулася надскладна операція, яку виконав Борис Тодуров. Кардіохірург дістав осколок снаряду із серця військового, яке продовжувало битися під час самої операції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Дніпрі рятують цивільних і військових з Донеччини, у яких зафіксували численні мінно-вибухові поранення. Лікарям доводиться збирати понівечені кістки і боротися за кінцівки.

Читайте також: