Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві зробили надскладну операцію і дістали з серця бійця, яке не припиняло битися, осколок снаряда (відео)

Дата публікації
Перегляди
835
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві зробили надскладну операцію і дістали з серця бійця, яке не припиняло битися, осколок снаряда (відео)

Фото: Shutterstock

У Києві зробили надскладну операцію на серці.

З нього дістали уламок снаряду.

Про це повідомляє Інститут серця МОЗ України.

"Сьогодні в стінах Інституту серця відбулася надскладна операція, яку виконав Борис Тодуров. Кардіохірург дістав осколок снаряду із серця військового, яке продовжувало битися під час самої операції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Дніпрі рятують цивільних і військових з Донеччини, у яких зафіксували численні мінно-вибухові поранення. Лікарям доводиться збирати понівечені кістки і боротися за кінцівки.

Читайте також:

Наступна публікація