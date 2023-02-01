У Києві рекетири під виглядом "добробатів" вибивали гроші з підприємців: деталі гучної справи, до якої причетні росіяни

СБУ знешкодила злочинну організацію, яка під виглядом добробатів тероризувала і залякувала жителів Києва.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Угруповання очолював кримінальний авторитет на прізвисько "Лєший". Зловмисник причетний до численних рейдерських захоплень столичних підприємств.

Також серед організаторів банди були двоє російських громадян – вихідців із Північного Кавказу. Один із них перебуває під санкціями РНБО.

На думку СБУ, їхня діяльність могла призвести до дестабілізації криміногенної ситуації в інтересах Росії.

Як діяли "добробати"

У Києві зловмисники діяли під виглядом двох добровольчих формувань.

Вони вимагали гроші з місцевих підприємців, а в разі відмови – застосовували психологічний тиск, насилля, знищували майно та погрожували фізичною розправою.

Зафіксовано понад 10 епізодів підпалу автомобілів та об’єктів нерухомості потерпілих, а також завдання їм тяжких тілесних ушкоджень із застосуванням зброї.

Отримані гроші зловмисники спрямовували до так званого "общака". На момент обшуку його сума становила 354 тис. доларів США.

Зловмисників затримали

Правоохоронці затримали "Лєшого", двох росіян і ще трьох активних учасників злочинної організації під час "вибивання" ними 80 тис. доларів США з місцевого підприємця.

Під час обшуків виявили речові докази злочинної діяльності. На даний час шести учасникам злочинної організації повідомлено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

вимагання;

умисне знищення або пошкодження майна.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності злочинного угруповання.