У Києві російська ракета вбила 10-річного каратиста Максима Симанюка, його сестричку Настю і маму

На момент атаки родина перебувала у власній квартирі.

Під час ракетної атаки на Київ 8 липня загинув 10-річний вихованець карате-клубу "Чемпіон" Максим Симанюк, а також його мама і сестричка.

Про це повідомили на офіційній інстаграм-сторінці Української федерації карате.

"Максим Симанюк. Його, маму та сестру в домі вбила російська ракета. Максимку назавжди 10 років", - йдеться у повідомленні.

На трагедію відреагував і тренер загиблого каратиста Володимир Боєв.

"Сьогодні російські нацисти вбили нашого маленького Чемпіона Максима Симанюка. Ненависті недостатньо. Помста буде вічною", написав він.

Тим часом медіа повідомляють, що хлопчикові мало виповнитись 11 років. Його молодшій сестричці Насті - дев'ять. Разом із дітьми загинула мати Зоряна.

Скриншот сторіс Володимира Боєва.

Максим Симанюк. Фото: ukf_official.

Нагадаємо, зранку 8 липня у Шевченківському районі Києва ракета росіян влучила в житловий будинок. Пошкоджені підʼїзди. Один - було зруйновано повністю.

Станом на ранок 9 липня кількість загиблих в будинку на Сирці стрімко зростає. Відомо про понад 10 жертв атаки. Загинуло четверо дітей.

Ракета повністю зруйнувала під'їзд будинку в Києві! Під завалами можуть бути люди!

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