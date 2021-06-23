У Києві розпочалася зустріч Зеленського із першою в історії жінкою-президенткою Грузії Зурабішвілі

Саломе Зурабішвілі прибула до України 22 червня.

У Києві розпочалася зустріч Володимира Зеленського з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, яка напередодні прибула з офіційним візитом до України.

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Офіційну церемонію зустрічі, яка відбувалася на площі біля Маріїнського палацу, транслював Офіс президента України у Facebook.

Варто зазначити, що церемонія розпочалася виконанням гімнів двох країн, після чого Зеленський та Зурабішвілі оглянули стрій воїнів почесної варти України. Президентка Грузії звернулася до почесної варти ЗСУ словами: "Слава Україні!".

Після зустрічі глави держав проведуть пресконференцію. Крім того заплановані зустрічі очільниці Грузії з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Раніше Управління Державної охорони України попередило, що 22-23 червня через офіційний візит пані Зурабішвілі в Києві можливі незначні обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького району.

Варто зазначити, що Зурабішвілі – перша в історії Грузії жінка-президент. Вона походить з родини політичних емігрантів. Народилася у Франції і навіть була послом цієї країни у Тбілісі.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше відтерміновувала поїздку до України. А у липні 2020 року заявила, що готова приїхати до України, щойно з'явиться така можливість. Керівниця держави хоче налагодити відносини між обома країнами.

Перша жінка-президент у Грузії - історія Саломе Зурабішвілі

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