Майже 1,5 млн євреїв загинуло в Україні під час Другої світової війни.

Меморіал Голокосту "Бабин Яр" розпочали будувати, а його першу частину відкриють у Києві вже цього року, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

За словами Андрія Єрмака, президент поставив завдання - музейний комплекс має наповну запрацювати протягом кількох років. Цьогоріч восени до 80 роковин трагедії Бабиного Яру в Україні готують масштабний план заходів. На Банковій кажуть, радянська влада роками замовчувала трагедію Голокосту, і нині це варто виправляти.

Нагадаємо, 14 травня Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" разом із главою Офісу президента та прем’єр-міністром відкрили у Бабиному Яру символічну синагогу – Місце для роздумів.

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Варто зазначити, що під час Другої світової війни в Україні загинуло 1,5 мільйони євреїв. Загалом у Європі – 6 мільйонів. Страшним символом Голокосту в Україні став Бабин Яр – урочище в Києві, де лише за дві доби нацисти розстріляли 33771 євреїв. Так, 29-30 вересня 1941 року вперше в історії одне з найбільших міст Європи втратило майже все єврейське населення, що залишалося на його території, внаслідок заздалегідь спланованого вбивства. Ці два дні стали найчорнішими в спільній історії українського та єврейського народів.

Новини України: у Києві розпочали будівництво Меморіалу Голокосту "Бабин Яр"

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