У Києві розшукали хлопців, які напали і побили бійця АТО: у них своя версія подій

У Києві розшукали хлопців, які напали і побили бійця АТО: у них своя версія подій

За словами нападників, чоловік перешим поконфліктував з батьком одного із них.

У Києві компанія п'яних хлопців жорстоко побила ветерана АТО. Конфлікт стався у Голосіївському районі столиці, на вулиці Маршала Якубовського.

Хлопців, які брали участь у побитті АТОвця розшукали, і вони розповіли свою версію конфлікта. Відео виклали у телеграм-каналі "Всевидящее око".

За їхніми словами автовець вигулював свого собаку і у нього стався конфлікт з чоловіком, який теж вигулював свого собаку і виявився батьком одного з хлопців. Словесна перепалка переросла у бійку.

Бійку побачив син чоловіка, який був із друзями, тож вони поспішили на допомогу.

"Чоловік на відео не є жертвою, як це здається. Він нетверезим вигулював свого собаку і спровокував конфлікт з літнім чоловіком. який теж вигулював свого собаку. Під час конфлікту він лаявся і дозволив собі побити батька нашого друга. Хочемо зазначити, що собака не постраждав, ми його тримали і гладили. Коли ми привели до тями агресора, ми віддали йому собаку і скерували його у напрямку його будинку", - розповідає один із учасників конфлікту.

Він перепросив у киян за те, що їм довелося слухати крики та бачити бійку, а також подяякував бійцям "Айдару", які знайшли час розібратися у ситуації.

Нагадаємо, що у Вінницькій області стався конфлікт між водієм маршрутки і бійцем АТО, який мав намір скористатися своїм законним правом пільгового проїзду за посвідченням УБД.

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