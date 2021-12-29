У Києві рятувальники ледь не добили постраждалого чоловіка (відео)

Рятувальники не втримали постраждалого і той разом із ношами загуркотів із даху будівлі.
У Києві рятувальники впустили травмованого чоловіка зі зламаною ногою. Ноші з зафіксованим постраждалим впали з даху.
Відео інциденту виклали в Мережі.
"У Києві рятувальники знімали з гаража травмованого чоловіка, який гнався за злодіями, невдало приземлився на дах гаража та зламав ногу. Рятувальники намагалися допомогти, але мало не добили", - прокоментували відео автори.
На кадрах видно як двоє рятувальників намагаються спустити з даху травмованого чоловіка, якого попередньо зафіксували на ношах. Один із них спускає його з даху, а інший має підхопити знизу. Останній не дістав руками нош і вони зісковзнули на землю разом із постраждалим.
Зрештою, чоловіка відкопали із снігу і транспортували до лікарні.
Нагадаємо, що рятувальники встановили попереджувальні таблички на маршруті до гори Піп Іван.
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