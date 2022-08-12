У Києві СБУ заблокувала діяльність компанії, яка входила до структури кремлівської "Газпром нєфті"

У Києві Служба безпеки заблокувала роботу компанії, яка займалась оптовим продажом російських нафтопродуктів на сотні мільйонів гривень.

Столична компанія була у складі структури кремлівського монополіста "Газпром нєфть". Її власники належать до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресорки Росії.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що представники української "філії" "Газпром нєфть" перераховували частину прибутків до бюджету РФ. З держказни агресор використовував кошти для підготовлення та здійснення повномасштабного вторгнення до України.

Крім того, керівники столичного підприємства налагодили збут у промислових масштабах російських паливно-мастильних матеріалів, які застосовують для техобслуговування транспортних агрегатів. Усю продукцію вони отримували від російських "партнерів", а потім зберігали на власних складах. Логістичні бази також використовували для реалізації товару афілійованим фірмам та клієнтам з тіньового ринку.

Правоохоронці здйснили обшуки на складах з нафтопродуктами. Там виявили понад 27 тонн мастил у ємностях з маркуванням російської корпорації. Вартість вилученої продукції становить майже десять мільйонів гривень. Весь конфіскований товар віддадуть на потреби ЗСУ, повідомили в СБУ.

Наразі відкрито кримінальну справу за статтею "фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України".

Як повідомлялося, кіберполіція попереджає про небезпеку використання мобільних застосунків, розроблених спецслужбами РФ. Через застосунки ворог у формі гри отримує від користувачів інформацію про розташування військових об’єктів, критичної інфраструктури або схиляє громадян несвідомо допомагати окупантам.

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