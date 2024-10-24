У Києві шахрай за день ошукав пенсіонерів на 340 тис. грн: діяв за популярною схемою

Поліцейські Києва викрили зловмисника, який за день ошукав двох пенсіонерів на 340 тисяч гривень.

Київська поліція затримала 31-річного уродженця Одеси, який за один день ошукав двох пенсіонерів у столиці на загальну суму 340 тисяч гривень. Зловмисник діяв за відомою схемою "ваш родич у біді".

Про це повідомляє поліція Києва.

Як з’ясували правоохоронці потерпілих ошукали за шахрайською схемою "ваш родич у біді". Так, до 90-річної потерпілої на мобільний телефон зателефонувала нібито її сусідка та повідомила, що знаходиться в лікарні і потребує допомоги. Надалі слухавку взяв чоловік, який відрекомендувався лікарем та зауважив, що пацієнтці терміново необхідне хірургічне втручання, яке потребує значних коштів. Схвильована звісткою пенсіонерка зібрала гроші та передала їх незнайомцю, який приїхав до неї до дому. Загалом, зловмисник видурив у старенької 40 тисяч гривень.

Цього ж дня фігурант за аналогічною схемою ошукав 77-річного місцевого мешканця. Потерпілому напередодні зателефонувала ніби то його "дружина" та повідомила про те, що вчинила смертельне ДТП та за її вини загинула жінка, а щоб владнати питання з родичами загиблої потрібні гроші у сумі 300 тисяч гривень. Потерпілий передав усю суму коштів фігуранту, який також прийшов за грошима особисто.

Оперативники поліції Києва провели розшукові заходи, спільно з колегами Дніпропетровської та Одеської області протягом доби розшукали зловмисника в місті Дніпро та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманим виявився раніше судимий 31-річний уродженець Одеси. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного поліцейські вилучили частину грошей потерпілих.

Слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 190 – шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілим, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді триманні під вартою. Наразі поліцейські встановлюють інших учасників, причетних до вказаної шахрайської схеми.

Нагадаємо, п'ятьох жителів Здолбунівської громади на Рівненщині затримали за викрадення понад пів сотні мопедів.

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