У Києві скутерист врятував кошеня, яке повзало на жвавій трасі (відео)

Жоден із водіїв, які проїздили повз розгублену і налякану тваринку, не зупинився.

У Києві чоловік на скутері врятував життя кошеняті. Тварина з якихось причин опинилася посеред дороги із жвавим рухом і розгублено повзала асфальтом.

Про це повідомляють у телеграм-каналі dtp.kiev.ua.

"Побільше б таких добрих людей на дорозі. У Києві на Гетьмана небайдужий скутерист врятував кошеня на жвавій проїжджій частині, забравши його з собою. А яке добре діло встигли зробити Ви?", - підписали відео автори.

На кадрах видно, як маленьке кошеня повзає посеред дороги. Повз проїздять авто, але жоден із водіїв не зупинився, щоб врятувати тваринку. Чоловік на скутері пригальмував, забрав кошеня і рушив далі.

Нагадаємо, що у Херсонській області невідомі набили бездомній кішці татуювання на вусі - нацистський символ.

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